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Gelen gideni arattı

Gelen gideni arattı
Giriş Tarihi: 19.11.2019

’da başarısız olduğu gerekçesiyle 7. hafta görevine son verilen teknik patron ’in yerine geçen de çöküşe çare olamadı

Yukatel Denizlispor'u 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan isim olan 66 yaşındaki Yücel İldiz'in Süper Lig macerası 7 hafta sürmüştü. Galatasaray ve Antalyaspor'u aynı skorla 2-0 yenerek sezona süper başlangıç yapan İldiz, yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı Göztepe ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra Malatyaspor'a farklı şekilde 5-1 kaybeden tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı. 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 8 puan toplayabilen tecrübeli teknik adam İldiz, Horoz'un başında 1.14 puan ortalaması yakalamıştı.

ÖZDİLEK ÇARE OLAMADI

İldiz'in yerine göreve gelen 53 yaşındaki teknik direktör Mehmet Özdilek ise iddialı söylemleriyle göreve başlamış ve "Burası Denizli. Biz istemedikten sonra bizden kimse puan alamaz" diyerek camiaya umut aşılamıştı. Ancak Özdilek'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. İlk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Özdilek'li Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek umut verse de, Sivasspor'a 2-0, Beşiktaş'a 1-0 kaybedince umutlar yeşermedi. 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 0.75 puan ortalaması yakalayan Özdilek, Denizlispor'da beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı, Yücel İldiz'in gerisinde kaldı.

HOROZ'DA GÖZLER RİZE'DE

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Rizespor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, milli arayı iyi değerlendirdi. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, üst üste aldığı kötü skorlar ile 14. sıraya gerileyen Horoz, yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeşil-siyahlı takım hazırlıklarına devam ederken, kulüp başkanı Ali Çetin'in takıma güveni tam.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Çetin, "Çok çalışıyoruz. 3 günlük tatil arasından sonra yoğun antrenmanlar yaptık. İnşallah Rizespor maçına kadar hazırlıkları tamamlayıp, farklı bir Denizlispor izletiriz. Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli olan rakipler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. Yeşil-siyahlı taraftarlara da seslenen Çetin, "Her zaman bize sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bu maçta da tribünlerin dolacağına inancım tam" diye konuştu.

KOZU RODELLEGA

Denizlispor'da ligin 7. haftasında Malatya maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçında takımının en önemli gol silahı olacak. Sakatlığı atlatıp Beşiktaş deplasmanında formasına kavuşan tecrübeli yıldız, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

SEBAHATTİN ALP

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