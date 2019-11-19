Karşıyaka haftası

Futbolda Fethiye’yi yenerek 3. sıraya yükselen İzmir ekibi, potada ligde G.Saray, Avrupa’da Spirou’yu yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. KSK, filede ise Marmara’yı dize getirerek Play-Off ışığını yaktı

Pınar Karşıyaka üç branşta haftaya damga vururken taraftarlarına büyük coşku yaşattı. Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla tutuk başladığı ligde kısa sürede eski günlerine dönen Kaf-Kaf, son 9 maçta hanesine 20 puan yazdırıp 13 sıra birden yükseldi. Tolungüç'le 9 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 3 haftadır rakiplerine puan kaptırmayan yeşil-kırmızılı ekip taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı



FETHİYE'Yİ YENDİLER



Karşıyaka, son maçta İzmir'e 3 golle Türkiye'de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak gelen, 7 haftadır kalesini gole kapatıp 9 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor'u 2-0'la geçip iddiasını kanıtlarken taraftarını da mest etti. Yeşilkırmızılıların suskun golcüsü Hakan Kuş, Kocaelispor maçında galibiyeti getiren siftahı yaptıktan sonra Fethiye'nin de kilidini açarak bu sezon ikinci kez ağları sarstı. Geçen sezon 6 golle yıldızlaştıktan sonra bu yıl yedek kalan Özgür de ilk golünü Fethiyespor'a attı. Maç fazlası olan lider Kocaelispor'la arasında 7 puan fark bulunan Karşıyaka, haftaya Cizrespor'a konuk olacak.



SALONDA ÇİFTE ZAFER



ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'nın son kurbanı Galatasaray oldu. Yeşil-kırmızılılar rakibini 84-55 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Hafta içinde de FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Charleroi'yi 92-54 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan yeşil-kırmızılılar adeta taraftarlarını mest etti. Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğe getirilmesinin ardından ligde fırtına gibi esen Kaf-Kaf'ta M'Baye, Morgan, Triche, Taylor ve Kennedy performanslarıyla fark yaratırken, yerli basketbolcular da takıma ciddi şekilde katkı verdi. Karşıyaka, E Grubu'nda lider olduğu Europe Cup'ta çarşamba günü Donar Groningen'e 2'nci tur biletini garantilemek için konuk olacak. Filede ise son maçında Marmara Akademi'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka, Play-Off için büyük avantaj yakaladı.



BATTAL'A AF YOLDA



KSK'de geçen sezon sözleşmesi fesih edilen Battal Demirbilek'e af yolda. Tribün liderlerinden Taner Ütüklerli, Fethiye maçından sonra Battal ile sahaya indi. Battal'ın affedilip takıma dönmesini isteyen tribündeki taraftarlar, bu esnada 26 yaşındaki futbolcu için tezahürat yaptı. İç saha maçlarını taraftarlarla tribünden izleyen Battal, eski takım arkadaşlarının yanında taraftara üçlü çektirdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, Battal'ın affedilip devre arasında sözleşme yenilenmesini isteyen taraftarlara eliyle, "tamam" işareti yaptı.