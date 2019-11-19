Karşıyaka Stadı için mahkemeden müjde

İzmir'de yapımları kendi stadından çok sonra gündeme gelmesine rağmen Göztepe ve Alsancak statlarının inşaatları son aşamaya girerken, bu konuda en mağdur kulüp olarak kalan Karşıyaka'ya mahkemeden iyi haber geldi. Eski İlçe Stadı ve Karşıyaka Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanan stat projesinde çevre sakinlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stadyum ve sosyal tesis alanıyla ilgili 2017 yılında yaptığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin iptali hakkında açtığı dava, bakanlık ve kulüp lehine sonuçlandı. Daha önce davacıların yürütmeyi durdurma talebini kabul etmeyen İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, davacıların iptal isteğini reddetti. Mahkeme stat kısmındaki imar planı revizyonunu kabul ederken, sosyal tesis alanında ise yükseklik ve yapı yoğunluğu açısından yeniden düzenleme yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, stat alanında inşaat açısından yasal bir engel kalmadı. Sosyal tesis alanında ise kısmen bir düzenleme yapılması gerekecek. Davacılar, isterlerse davayı üst mahkemede temyiz edebilecekler. Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki ihalesi de dava süreçleriyle iptal edilen, projesi tekrar tekrar çizilen stadın TOKİ tarafından 2020 yılı içerisinde yeniden ihaleye çıkarılması bekleniyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da stadın Yalı'daki araziye yapılmasına destek veriyor. Stadın 2015 yılında yapılan zemin altı kazıklama inşaatıyla ilgili Aralık 2018'de İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış, otopark sorunu için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'yle anlaşılmıştı. Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Göztepe ve Alsancak statlarında yaptığı incelemede Karşıyaka Stadı konusunda kararlı olduklarını, sıra geldiğinde projenin hayata geçeceğini açıklamıştı.



ALİ ERTEN: KARŞIYAKA MAĞDUR OLDU



İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Karşıyaka Stadı, İzmir'de yapımı planlanan üç stat içerisinde ilk ihale edilen ve ilk başlayan inşaat olmasına rağmen, yapılan itirazlar ve açılan davalar sonucunda maalesef yarım kalmıştı. Spor Bakanlığımızın ve devletimizin yapım konusundaki tüm olumlu çabasına ve iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle inşaat çalışmaları sürekli ötelendi. İtirazlar sonrasında açılan davaya bakanlık ve Karşıyaka Spor Kulübü yanında müdahil olduk, gereken savunmaları yaptık. Uzun ve zorlu hukuk sürecinin bu şekilde sonuçlanması memnuniyet verici. Ancak bu karardan sonra kaybedilen yıllara üzülmemek mümkün değil. Şehirdeki diğer örnekleri de gördükten sonra, hiçbir bilimsel temele dayanmayan, ön yargılı engellemelerin ne kadar yersiz olduğunu, zarardan başka bir işe yaramadığını anlamış olmalıyız. Daha pozitif bir bakış açısına ihtiyacımız var. Karşıyaka Spor Kulübü, bu konuda açık ara en mağdur olan kulüp. Kaybedilen zamanda hem sportif, hem ekonomik olarak büyük kayıpları oldu. Bunun bir an evvel giderilmesi lazım."



BÜYÜKKARCI'DAN BAŞKENT ÇIKARMASI



Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni stadın yapılacağı arazinin kullanım hakkını 29 yıllığına uzatmak için Ankara'ya gidecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmaya hazırlanan Başkan Büyükkarcı, "Eski kulüp binamız ve ilçe stadımızın olduğu arazinin intifa hakkını son olarak 2010 yılında 10 yıllığına almıştık. Bu süre 2020'de sona ereceği için, sürenin 29 yıllığına uzatılmasını talep edeceğiz. Stadımızın takipçisiyiz. Spor salonu projemizi de Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sunacağız" dedi.