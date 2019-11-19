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Menemenspor son beş haftanın lideri

Menemenspor son beş haftanın lideri
Giriş Tarihi: 19.11.2019

1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulup gözünü üst basamaklara çeviren , son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı oldu.

TFF 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulup gözünü üst basamaklara çeviren Ekol Göz Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı oldu. Bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir ekibinin ardından 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Erzurumspor, ikinci sırayı aldı. İç saha performansına göre düşme hattında, deplasman karnesi göz önüne alındığında zirvede yer alan Menemen, bu hafta taraftarı önünde Balıkesirspor'u yenerek Play-Off hattına girmeyi hedefliyor.

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