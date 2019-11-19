Operasyon kapıda

Göztepe'de as kadroda yer bulamayan Borges, Yasin, Sanneh, Leo, Eren ve Castro’nun performansları ocak ayında yaşanacak olan değişimde belirleyici olacak

Süper Lig'de üçüncü sezonun geçiren ve ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçiş yapacak olan Göztepe'de yıldızlar kaderini belirleyecek.



BELİRLEYİCİ OLACAK



Ligde 11. hafta geride kalırken ilk yarının bitimine 6 hafta kala kadroda şans bulamayan yıldız isimlerin performansı ocak ayındaki değişimde belirleyici olacak.



PALUT GÖZLEYECEK



Sarı-kırmızılı ekipte geçen süreçte ilk on birde şans bulmakta zorlanan Celso Borges, Yasin Öztekin, Sanneh, Leo Scwechlen, Eren Derdiyok ve Andre Castro gibi yıldızlar, 6 haftalık süreçte yeni teknik direktör İlhan Palut'a kendilerini kanıtlamaya çalışacak. Geçen sezon as kadronun değişmezi olup bu sezon yedek kulübesine mahkum olan Castro, Borges ve Yasin son haftalarda şans bulmaya başlarken, teknik heyet için henüz performansları beklenen düzeyde değil. Yeni transferler Sanneh, Eren ve Leo'nun diğer yıldızlara göre ise şansı daha az görünüyor



POKO'DAN KÖTÜ HABER



Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe'ye sakat olan Andre Poko'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 27 Kasım'da Kasımpaşa ile oynadığı lig maçında ayağına aldığı darbeyle sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusunun en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ligde son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen başarılı futbolcunun Alanya ve Fenerbahçe ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan Alpaslan da pazar günkü kritik maçta kadroda yer almayacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Poko'nun yerine Borges yada Castro ikilisinden birini tercih edeceği öğrenildi.





LİSTE KABARIK



Ocak ayında hücum hattına mutlaka bir golcü transfer etmek için kolları sıvayan yönetim listesinde birçok yıldızı barındırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu an boşta olan Wilfried Bony, Lille forması giyen Loic Remy'nin yanı sıra 3 yıldız oyuncuyu daha mercek altına aldı. Rusya'da Krasnodar ekibinde forma giyen Marcus Berg'le menajeri aracılığıyla bağlantıya geçen Göztepe, Bordeaux ekibinden Jimmy Briand ve Shefield Wednesday'de oynayan Steven Fletcher için de temaslarını sürdürüyor. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmelerinin bitecek olması sarı-kırmızılı yönetimin elinin güçlendirirken başkan Mehmet Sepil Ocak ayına kadar listedeki yıldızlardan birini transfer edip, yeni stadı yeni bir yıldızla açmayı planlıyor





GÜRSEL AKSEL YEŞİLLENDİ



Göztepe'de ikinci yarıda Beşiktaş maçıyla hizmete açılacak olan Gürsel Aksel Stadı'nın zemini yeşillendi. Kaba inşaatı yapıldıktan sonra çim tohumu ekilen zemin oldukça kısa sürede yemyeşil bir görünüme kavuştu. Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından stadın son fotoğrafını paylaşırken, yeşillenen zemin tüm taraftarları heyecanlandırdı.



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