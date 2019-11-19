Tarih yazdılar

Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan ay-yıldızlı ekibimiz Türk spor tarihinde bu branşta Dünya Kupası’nda ilk kez altın madalya kazanarak tarihi zafere imza attılar

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki organizasyonda Milli takımımız finalde Rusya'yla karşılaştı. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen maçlar sonunda Rusya'ya 45-34 mağlup eden Milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım olarak spor tarihine isimlerini yazdırmayı başardılar. Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.



İZMİRLİ SELİN ŞOV YAPTI



Dünya Kupası'nda şampiyon olan ekibimizde yer alan İzmirli Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soşi kentinde yapılan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da birinci olarak bu kategoride ülkemize altın madalya getiren ilk sporcu olmuştu. Aylin Çakır ise bu müsabakada bronz madalya elde etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ve bu dalda bunu başaran ilk takım olarak Türk eskrim tarihine geçen Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.