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’da Kappel 9 haftadır suskun

Altay’da Kappel 9 haftadır suskun
Giriş Tarihi: 20.11.2019

TFF 1. Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefleyen 'da teknik heyet uzun süredir gol atamayan 'den suskunluğunu bozmasını bekliyor.

TFF 1. Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefleyen Altay'da teknik heyet uzun süredir gol atamayan Leandro Kappel'den suskunluğunu bozmasını bekliyor. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1'er gol kaydeden Kappel, çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye dek attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel'den patlama bekliyor.

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