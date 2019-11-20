Horoz’a prim şoku

Geçen sezon TFF 1. Ligi ilk sırada tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da, yönetim tarafından Mayıs ayında açıklanan futbolcu başına 300'er bin liralık şampiyonluk primleri hayal oldu

Geçen sezon TFF 1. Ligi ilk sırada tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da, yönetim tarafından Mayıs ayında açıklanan futbolcu başına 300'er bin liralık şampiyonluk primleri hayal oldu. Başkan Ali Çetin ve yönetimi, geçen sezon kesenin ağzını açmış ve Karabükspor maçı öncesi 9 Mayıs 2019'da yapılan açıklama ile Süper Lig'e çıkılması halinde futbolcu başına 300'er bin TL de şampiyonluk primi sözünü vermişti. Yönetim, primi geçen 6 ay içinde bir daha ağzına almadı. Şampiyonluk primi için TFF'ye başvuran oyuncular adeta aforoz edildi. TFF'ye başvuran Recep Niyaz, haklı bulunarak 1 günlüğüne de olsa boşa çıkmıştı. Yeşil-siyahlı yönetim tarafından Recep'e bir miktar ödeme yapılarak, başarılı futbolcunun tamamen boşa çıkması önlendi. Mehmet Akyüz'e yapılan ödemeyle serbest kalması engellendi.

SEBAHATTİN ALP