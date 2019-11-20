Karşıyaka şahlandı

Karşıya Spor Kulübü'nde Turgay Büyükkarcı'nın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte siyasilerle kurulan sıcak temaslar tesisleşme hamleleri olmak üzere kulüp vizyonunu geliştirdi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık görevine Turgay Büyükkarcı'nın gelmesiyle birlikte sorunlar bir bir çözüm bulurken Bakan, milletvekilleri ve siyasilerle diyaloglar, stat ve tesisleşme konusunda atılan adımlar kulübün vizyonunu değiştirdi, beraberinde gelen sportif başarılar da doğru adımların birer meyvesi oldu. Sıkıntılı bir dönemde ateşten gömleği giyerek başkanlık koltuğunu oturan Büyükkarcı, son dönemdeki hamleleriyle kulübün geleceğini yakından ilgilendiren konularda olumlu adımlar attı.Yeşil-kırmızılı ekibin geçen hafta oynadığı futbol ve basketbol maçlarında İzmirli siyasiler, Büyükkarcı'yı yalnız bırakmadı. Cumartesi günü oynanan Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta maçında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan karşılaşmayı izledi. Karşılaşma öncesi ve sonrası İzmirli vekillerle tesisleşme ve projeler hakkında gerekli bilgileri paylaştı. İzmir BŞB Başkanı Tunç Soyer ve KSK Belediye Başkanı Cemil Tugay'la yakın ilişkisi sayesinde kulüple belediyeler arasında köprü görevini başarıyla yürüten Büyükkarcı, bu sayede birçok sorunun çözümünü kolaylaştırdı.



ÜÇ KULVARDA DOLU DİZGİN



Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç lokomotif branşı bu sezon almış olduğu saha sonuçlarıyla da taraftarlarını mutlu ediyor. Alt yapı patenli oyunculardan kurulu futbol takımı üst üste aldığı galibiyetlerle Play-Off hattı içinde yer alıyor. Baş antrenör Ufuk Sarıca'nın gelmesiyle potada şahlanan Pınar KSK, hem lig de hem Avrupa'da lider durumda. Alt yapı sporcularıyla mücadele eden voleybol şubesi de Play-Off mücadelesi veriyor.



KARŞIYAKA YALI STADI HAREKATI



Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni stadın yapılacağı arazinin kullanım hakkını 29 yıllığına uzatmak için Ankara'ya gidecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmaya hazırlanan Başkan Büyükkarcı, "Eski kulüp binamız ve ilçe stadımızın olduğu arazinin intifa hakkını son olarak 2010 yılında 10 yıllığına almıştık. Bu süre 2020'de sona ereceği için, sürenin 29 yıllığına uzatılmasını talep edeceğiz. Stadımızın takipçisiyiz. Spor salonu projemizi de Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sunacağız" dedi.



STAT GARANTİSİ



Yalı'ya yapılacak stat konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen ve gerekli güvenceyi alan KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, ayrıca daha önce projesi hazırlanan spor salonunun hayata geçirilmesi için de büyük çaba sarf etti. Yeni spor salonunun Bakan Kasapoğlu'nun yeniden gündemine almasını sağlayan Büyükkarcı bu projeyi de hayata geçirmek için önümüzdeki günlerde detaylı bir sunum yapmak için Ankara'ya gidecek.



STAT İÇİN ENGELLER KALKIYOR



İzmir'de stat konusunda en mağdur kulüp olan KSK'ye mahkemeden iyi haber geldi. Eski İlçe Stadı ve Karşıyaka Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanan stat projesinde çevre sakinlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stadyum ve sosyal tesis alanıyla ilgili 2017 yılında yaptığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin iptali hakkında açtığı dava, bakanlık ve kulüp lehine sonuçlandı. Daha önce davacıların yürütmeyi durdurma talebini kabul etmeyen İzmir 3. İdare Mahkemesi, davacıların iptal isteğini reddetti. Mahkeme stat kısmındaki imar planı revizyonunu kabul ederken, sosyal tesis alanında ise yükseklik ve yapı yoğunluğu açısından yeniden düzenleme yapılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, stat alanında inşaat açısından yasal bir engel kalmadı.



ERTEN: "POZİTİF BAKMALIYIZ"



İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, "Zorlu hukuk sürecinin bu şekilde sonuçlanması memnuniyet verici. Hiçbir bilimsel temele dayanmayan, ön yargılı engellemelerin ne kadar yersiz olduğunu gördük. Daha pozitif bir bakış açısına ihtiyacımız var. KSK, bu konuda açık ara en mağdur olan kulüp. Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadı" dedi.