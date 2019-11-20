Kolarov harekatı

Fenerbahçe yönetiminde Damien Comolli, sezon sonunda İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi sona erecek Sırp oyuncuyla anlaşmak için İtalya’nın yolunu tutacak

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yıldızı Kolarov'u transfer etmek için harekete geçti. İtalyan ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki Sırp oyuncuyla sportif direktör Comolli'nin Ocak ayında Roma'da görüşeceği öğrenildi. Sırp futbolcunun transferi konusunda sezon başında önemli ilerlemeler sağlayan F.Bahçe, son anda yaşanan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.



SIRP OYUNCU GÜVEN VERİYOR



Tecrübeli sol bek Kolarov bu sezon Roma'da 16 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asist yapmayı başardı. Üç sezon Lazio'da oynadıktan sonra 7 sezon Manchester City forması giyen Kolarov 3 yıldır da Roma'da görev yapıyor. Fener'in bu transferi bitireceği öğrenildi.



TUFAN VE KALDIRIM'LA MASAYA OTURULDU



Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'la da görüşmelere başladı. Fener'de 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi.

Bu sezon hem F.Bahçe hem de Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a yurt dışından da teklifler geliyor. İki futbolcunun da önceliğinin F.Bahçe olduğu, görüşmeler sonlanmadan başka kulüple masaya oturmayacakları da öğrenildi. Yönetimin ayrıca Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Moses'in de sözleşmesini uzatmaya çalıştığı gelen haberler arasında.