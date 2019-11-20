Ölüm tehditi alıyorduk!

A Milli Hentbol Takımı'nın 27 Ekim'de Belçika ile oynadığı maçın ardından asker selamı verdiği gerekçesiyle Yunanistan'ın AEK takımının sözleşmesini feshettiği kaleci Yunus Özmusul, şok açıklamalarda bulundu. Yunus “Can güvenliğimiz dahi yoktu” dedi

A Milli Hentbol Takımı'nın 27 Ekim'de Belçika ile oynadığı maçın ardından asker selamı verdiği gerekçesiyle Yunanistan'ın AEK takımının sözleşmesini feshettiği kaleci Yunus Özmusul, şok açıklamalarda bulundu. Belçika'yı yenmelerinin ardından tüm takım arkadaşlarıyla asker selamı verdiklerini ifade eden deneyimli kaleci, "Arkadaşlarımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak hem de Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlerimize destek amacıyla asker selamı verdik. Ancak Yunanistan'da ciddi problem oluşturdu. Yunan taraftarlar Olympiakos'ta oynayan milli takımdan arkadaşım Durmuş Ali Tınkır'la gönderilmemiz için kulüplere baskı yapıldı. Yönetimler arkamızda durmaya çalıştı ama sonuç alamadı" dedi.



SALONA GİDEMEDİM



Yunanistan'da can güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirten Yunus Özmusul, "Taraftar baskısı öyle bir safhaya ulaştı ki taraftarlar kulübe ve bana mailler yolladılar. Tehditler aldım. Hocalarımız ve takım arkadaşlarımız bize destek sağladılar ama öyle tehlike içindeydik ki antrenmanlara bile Durmuş'la yanımıza partnerle gidebildik. Dışarıda polis bekliyordu. 2 hafta takımım maçtayken salona gidemedim, tribünde maçı izlememi istemediler. 'Can güvenliğini sağlayamayız' dediler" ifadelerini kullandı.



TEK SORUN TÜRK OLMAK



Daha önce Göztepe'de forma giyen Yunus Özmusul, "Yunanistan'da başka sporcular da asker selamı verdi ama Türk olduğumuz için sorun yaşadık. Faşist olduk, ırkçı olduk. Türk olduğumuz için bunu yaşıyorsak ben gurur duyuyorum. Başımız dik, alnımız açık. Türk olmayan anlayamaz, yaşayamaz" dedi