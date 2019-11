Ünlü teknik direktör Samet Aybaba, Milli Takım’ı ve ligi değerlendirdi: Fransa gibi bir takıma kafa tutan, 4 puan alan bu takım finallerde de rakipleri kim olursa olsun kafa kafaya oynayacaktır. Hedefimiz artık daha yukarılarda, yükseklerde. Yolumuz açık, yürüyelim.

Hocam, 2020 Avrupa Şampiyonası biletini aldık. Sizce Milli Takımımız finallerde de başarılı olabilir mi?

Avrupa Şampiyonası'na katılarak çok önemli bir başarı elde ettik. Bundan daha önemlisi geniş bir oyuncu yelpazesine ulaştık, oyuncularımız çok gelişti. Avrupa'da oynayan çok kaliteli genç futbolcularımız var. Eskiden 11'i bulmakta zorlanırken şimdi 30'a yakın futbolcuya rahat rahat milli formayı giydirebilirsiniz. Fransa gibi bir takıma kafa tutan, 4 puan alan bu takım finallerde de rakipleri kim olursa olsun kafa kafaya oynayacaktır. Hedefimiz artık daha yukarılarda, yükseklerde. Hele bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hangi turnuvaya katılırsa katılsın Türk Milli Takımı kimsenin küçümseyemeyeceği bir güç olarak kendini gösterecektir. Yolumuz açık, yürüyelim."



GELECEĞİMİZ GARANTİ



Her maçta yeni yıldızlar üretiyoruz. Son maçta Enes Ünal çıktı mesela. Enes'in yanı sıra Emre Kılıç, Umut Meraş ve Mert Hakan Yandaş'ı çok beğeniyorum. Zaten Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Zeki Çelik kendilerini kanıtlamış genç oyuncular. Cengiz Ünder büyük bir yıldız. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. Avrupa Şampiyonası finallerinde bu takımın çok büyük işler yapacağını düşünüyorum. 'İsviçre, Belçika, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Portekiz gibi bizim ayarımızda takımlar var' diyorlar. Daha önce de söylediğim gibi bu takım iyi motive olursa kim olursa olsun fark etmez."



Bu hafta Süper Lig heyecanı başlıyor. İlk 5'in içinde 4 Anadolu takımı var. Yarış böyle sürer mi?

"Süper Lig'de Üç Büyüklerin bu kadar kötü yönetildiği bir dönemde niye bir Anadolu Takımı şampiyon olmasın? Trabzonspor başta, Sivas, Malatyaspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un yarışı sonuna kadar götürecekleri kanısındayım. Alanyaspor her ne kadar liderliği kaybetmiş olsa da yarışı sürdürecektir. Şimdi zirvede Sivasspor var. Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş her ne kadar yarışın içinde görünüyor olsa da karşılarında çok dirençli Anadolu takımları var. Ben bu yarışın lig sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Anadolu takımları için büyük bir fırsat. Üç büyüklerin ekonomik sıkıntılar yaşıyor olmaları, transferlerdeki verimsizlik diğer takımları çok daha avantajlı konuma getiriyor. Süper Lig'de heyecan sezon sonuna kadar sürecektir."



Göztepe yeni stadına kavuşuyor. Ancak bir türlü istikrar yakalanamadı? Sizce Göz-Göz bu sezon ne yapar?

"Bana hep, 'Göztepe ligde tehlike yaşar mı?' diye soruyorlar, tartışıyorlar. Oysa sarı-kırmızılıların hedefi Avrupa olmalı. Tarihi, kalitesi, marka değeri, kadrosu ve büyük taraftarıyla buna layık bir takım. Stadı da hizmete girince daha da rahatlayacaktır. Göztepe ligin önemli bir rengidir, öyle de kalmalıdır. Göztepe'nin ligimizdeki varlığı sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için çok önemli. Eğer Türkiye'de bir takım ligde fırtınalar estirecek, Avrupa'da büyük işler başaracaksa o takım Göztepe'dir. Geçiş dönemleri sancılı dönemlerdir. Göztepe bunu aşmalı. Stat ile şahlanmalı. Ona göre takviye yapılmalı."



SEPİL TAKVİYE YAPMALI



"Mevcut kadro küme düşecek bir kadro değil. Ancak defansın göbeğine ve hücum hattına birer takviye yapılarak ligde daha rahat bir konuma gelinebilir. Başkan Mehmet Sepil'in bir yıldız transferiyle camiayı ayağa kaldıracağına inanıyorum."



Denizlispor iyi başladığı ligde kötü gidişi sürdürüyor. Sorunlar çok. Acaba bu takım kurtuluş için ne yapmalı?"

"Denizlispor randıman ve iyi sonuç beklemek yerine iç barışı sağlamalı. Yöneticiler birbirine girerken, şampiyonluk primi ödenmezken ve temlik konusu savcılığa taşınırken futbolcuların olumsuz etkilenmelerinden korkulur. Kentin akil insanları duruma el koymalı, Denizlispor'un bütünleşmesini sağlayarak futbolculara moral vermeli. Aksi halde tehlike yaşarsınız. Camiada iç huzur sağlandıktan sonra bakın göreceksiniz takımda da başarılar ardarda gelecektir. Bu da camianın bütünlüğüyle sağlanır. Yoksa Denizlispor'un kadrosu da, teknik ekibi de çok kaliteli. Bu ligde sıkıntı yaşayacak bir kadro değil. Tek eksik motivasyon."



DENİZLİSPOR BÜYÜK CAMİA



"Sorunların konuşulduğu yerde başarı yakalanamaz. Vakit geç değil. Lig uzun bir maraton. Denizlispor büyük bir camia. Bunun üstesinden gelebilecek yapıya sahip. Dediğim gibi kentin büyükleri başta Vali ve sporu çok seven Belediye Başkanı bu işe el atmalı, birlik mesajları vermeli. Kavganın. gerilimin içbarışla ortadan kalkması, kadronun etkilenmemesi şart."