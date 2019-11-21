4 teker kulüp binası

Kira bedelini ödeyemeyince kulübü 1996 model arabasının arka bagajına sığdırdı. Eski İzmir Gençlik Kulübü'nün başkanı Ali İçyer, maddi sıkıntı yüzünden çözüm üretti. Kulübün bütün eşyalarını arabasında taşımaya başladı
Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü... İzmir 2. Amatör Küme'de zor şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.
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