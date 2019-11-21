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4 teker kulüp binası

4 teker kulüp binası
Giriş Tarihi: 21.11.2019

Kira bedelini ödeyemeyince kulübü 1996 model arabasının arka bagajına sığdırdı. Eski Gençlik Kulübü'nün başkanı Ali İçyer, maddi sıkıntı yüzünden çözüm üretti. Kulübün bütün eşyalarını arabasında taşımaya başladı

Eski Gençlik ve Spor Kulübü... İzmir 2. Küme'de zor şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

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