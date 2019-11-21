Altay’ın neferi

İbrahim Akın şimdi yeni yıldızlar bulmak için kolları sıvadı. Altay’da futbolu bıraktıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte alt yapı koordinatörlüğüne başlayan Akın, “Ben nereden geldiğimi hiç unutmadım, şimdi yuvama faydalı olmak için çalışıyorum” dedi

Altay alt yapısına 1999 yılında giren ve 2002 yılında A Takım formasını sırtına geçiren İbrahim Akın, aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra 'Yuvam' dediği siyah-beyazlı kulüpten kopmadı. 'Alt yapımız namusumuzdur' ifadelerini kullanan kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın, alt yapıyı İbrahim Akın'a emanet etti. Alt yapıların her zaman kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Altay Alt Yapı Koordinatörü İbrahim Akın, "Ben hiç bir zaman nereden geldiğimi unutmadım. Burada olmaktan çok mutluyum. 17 yıllık profesyonel oyunculuktan idareciliğe geçiş yapmam aslında biraz zor oldu. Ama şimdi alıştım" dedi.



ÖNCELİK ALTAY RUHU



Alt yapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Tiyaşan, yardımcısı Hüseyin Tavur ile kulübe yeni yıldızlar kazandırmak için çaba harcadıklarını belirten İbrahim Akın, "Altay alt yapıda bir marka biz de bu markayı daha da geliştirmek için çaba harcıyoruz. Birbirinden değerli ve başarılı hocalarımızla omuz omuza Büyük Altay'ımıza yetenekli gençler kazandırmak istiyoruz. Ancak sportif başarılardan önce kulüp ahlakına uygun sporcu yetiştirmek önceliğimiz. Saha dışında doğru hamleler yapınca sonuçları skorlara da yansıyor. Tüm kategorilerde ekiplerimiz zirve yarışı içinde mücadele ediyor" diye konuştu.



ÜÇ KUPA KAZANDI



Altay'ın alt yapısında yetişen İbrahim Akın, siyah-beyazlı formayla üç şampiyonluk yaşadı. Akın, A Takıma ilk kez çıktığı 2001-2002 sezonunda o zamanki adıyla A Kategorisi'nde şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı. 2004 yılında İzmir ekibinden ayrılan İbrahim Akın uzun yıllar sonra döndüğü kulübünde 2 yıl üst üste zirvede yer aldı. 2016-17'de 3. Lig, 2017- 18 ise 2. Lig'de şampiyon oldu. Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Akın kariyerinde 250 Süper Lig maçında forma giydi ve 45 gol atma başarısını gösterdi.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ



Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Akhisarla oynayacakları Ege derbisinde galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Töraydın; "Ligde zirve ile aramızda 6 puanlık bir fark var. Son 3 haftada puan kazanamadık fakat lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. Üç puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak. Geçtiğimiz sezon lige alışma sürecindeydik. Ligin 2. yarısı ara transferde gelen oyuncular ve Sait Karafırtınalar hocamızın katkısıyla dikkat çekici sonuçlara imza attık. Bu yıl oyun ve puan anlamında hedefimiz daha üstte, bireysel sıkıntılar var ancak bunları çözmek zor değil. Ekiple toplantı yaptık, gerekli uyarılar yapıldı. Beklenen çıkışı yakalayacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ