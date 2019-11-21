Fenerbahçe’de Boateng bombası

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibinin Bayern Münih’in 31 yaşındaki yıldızıyla İstanbul’da bir görüşme yaptığı ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng ile İstanbul'da görüştüğü belirtildi. Görüşmede Boateng'in menajeri Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı ifade edildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ara transfer döneminde Boateng'i takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Tam 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Boateng, bu sezon Alman ekibiyle 6 lig maçında oynadı. Bundesliga'da 11 hafta geride kalırken, Alman oyuncu sezonun ilk 3 maçında yedek soyunmuştu.



ADİL RAMİ YOLCU



Yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan Fransız futbolcu Adil Rami ile yollarını ayıracak.