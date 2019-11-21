  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Fenerbahçe’de Boateng bombası

’de Boateng bombası

Fenerbahçe’de Boateng bombası
Giriş Tarihi: 21.11.2019

'de şampiyonluğu hedefleyen ve Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak 'de yönetim, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. ekibinin ’in 31 yaşındaki yıldızıyla İstanbul’da bir görüşme yaptığı ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng ile İstanbul'da görüştüğü belirtildi. Görüşmede Boateng'in menajeri Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı ifade edildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ara transfer döneminde Boateng'i takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Tam 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Boateng, bu sezon Alman ekibiyle 6 lig maçında oynadı. Bundesliga'da 11 hafta geride kalırken, Alman oyuncu sezonun ilk 3 maçında yedek soyunmuştu.

ADİL RAMİ YOLCU

Yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan Fransız futbolcu Adil Rami ile yollarını ayıracak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’de Boateng bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN