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saldırıyor

Galatasaray saldırıyor
Giriş Tarihi: 21.11.2019

'de yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak 'da yönetim, üç futbolcunun peşine düştü. Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve Emre Kılınç için de 'la masaya oturacak.

Süper Lig'de yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, üç futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Andorra'ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken Antalyaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare'nin yanı sıra Sivasspor'da bu sezon yıldızı parlayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la da ilgilenmeye başladı. Ara transfer döneminde Mariano'yu 1.5-2 milyon Euro'ya satmayı hedefleyen Cim-Bom'da buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım Sangare'nin transferi gerçekleşecek. Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan ve Emre Kılınç için de Sivasspor'la masaya oturacak.

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