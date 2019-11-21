Görme Engelliler 12 madalya aldı

Görme Engelli Milli Takımı'ndan Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercilerimiz büyük başarılara imza attı. Mısır’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda sporcularımız 1 altın 8 gümüş 3 bronz kazandı

Görme Engelli Milli Takımı'ndan Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercilerimiz büyük başarılara imza attı. Mısır'ın Giza şehrinde Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası düzenleniyor. Turnuvanın ikinci gününde milliler 12 madalya kazandı. 10 ülkenin mücadele ettiği Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Görme Engelli Milli Takımı, şampiyonanın ikinci gününde 1 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam da 12 madalya kazandı.



RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİ



Rakipleri önünde müthiş bir mücadele sergileyen Millilerimiz ülke sıralamasında ise büyük bir avantaj elde etti. Şampiyonada önceki gün yapılan müsabakalarda ise sporcularımız 10 madalya kazanmıştı. Dün yapılan müsabakalarda şu sporcularımız madalya aldı: ÖMER GALİP KESİM: 75 kg Bench press 2. Powerlifting 2. Master 1. BİRCAN ŞİMŞEK: 82,5 kg Bench press 2. Powerlifting 3. SULTAN UZUĞ: 48 kg Bench press 3. Powerlifting 2. Junior 2. DÖNDÜ KANAT: 56 kg Bench press 2. Powerlifting 2. ve GÜLİSTAN ÖZDEMİR: 67,5 kg Bench press 3. Powerlifting 2.