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İzmirspor şahlandı

İzmirspor şahlandı
Giriş Tarihi: 21.11.2019

ekibi son 4 haftada 9 puan toplayarak eski günlerine dönüş yaptı. Taraftarını umutlandırdı

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden İzmir'in en köklü kulüplerinden İzmirspor, oynadığı son 4 maçta topladığı 9 puanla taraftarını umutlandırdı. Lacivert-beyazlılar, ligin 6. haftasında deplasmanda İlimtepe Kullar'ı 3-2 yendi. Yedinci hafta İzmir derbisinde Çiğli Belediyespor'a 4-1 yenilen Şimşek daha sonra deplasmanda Gebzespor'u 3-2, son maçta ise taraftarı önünde Bağcılar'ı 1-0'la geçti. İzmir ekibini puanını 12 çıkardı ve 7. sıraya yükseldi.

DERBİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Son iki haftada 6 puan toplayan İzmirspor, Pazar günü İzmir derbisinde Buca İlçe Stadı'nda Bucaspor'a konuk olacak. İl Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde BAL'daki derbi karşılaşması seyircisiz oynanacak. Lacivert-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibini yenerek 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor.

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