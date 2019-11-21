Kaf-Kaf’da stat telaşı

Karşıyaka yönetimi, Yalı'da yapımı yarım kalan stadını tamamlamak için seferberlik başlattı. Mahkemeden çıkan karar sonrası Yalı Stadı için yasal engel kalmazken, KSK yönetimi, 29 yıllık tahsis için başvuruyu yaptı

Karşıyaka yönetimi, Yalı'da yapımı yarım kalan stadını tamamlamak için seferberlik başlattı. İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma talebini red etmesinin andından stadyumun önünde hiç bir yasal engel kalmadı. 107 kulübün kendi stadına kavuşması için ihale tarihini bekliyor. Yeşil-kırmızılı kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı geçtiğimiz gün İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla Spor Bakanlığı'na Yalı Stadı'nın tahsisinin uzatılması için gerekli müracaatı yaptı. 10 yıllık tahsis süresidolarken, Büyükkarcı stat alanı tekrar 29 yıllığına kiralamak için resmi girişimi yaptı.



İHALE SÜRECİ



Açıklamada, "Artık önümüzde sadece bir ihale süreci kaldı. Kulüp yönetimimizin Bakanlık nezdinde görüşmeleri sürmektedir. Bu gelişmelerde bize destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'na yönetim olarak teşekkür ederiz. Davanın ret kararı alması konusunda bizlere destek veren İZVAK Yönetimi ve hukukçularına da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



FORMA SAVAŞI



TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka'da teknik heyeti Cizre deplasmanı öncesinde tatlı bir sıkıntı bastı. Yeşil-kırmızılı ekipte son haftalarda sağ ve sol kanatlar da göre alan oyuncuların ortaya koyduğu performans forma rekabetini üst seviyeye çıkardı. Son iki hafta ilk 11'de sahaya çıkan 1 asist yapan genç Barış formayı bırakmak istemiyor. Attığı ve attırdığı gollerle Doğukan İnci'nin performansı yüzleri güldürüyor. Fethiyespor maçında sonradan oyuna giren Özgür attığı golle eski günlere döndüğünün sinyalini verdi. Kulübeden Mustafa Değirmenci ise yaptığı asistle klasını konuşturdu. Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç'ün gelmişiyle forma savaşı üst seviyeye çıktı.