Maradona 8 maç sonra istifa etti

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen ve hızlı yaşantısı ile gündemden hiç düşmeyen Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen ve hızlı yaşantısı ile gündemden hiç düşmeyen Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi. Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, Eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp Başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti. Maradona, Gimnasia ile 3 galibiyet alabilmişti. Gimnasia'yı 24 takımlı ligde son sıradayken alan 59 yaşındaki Arjantin efsanesi, geçen hafta sonu Aldosivi'ye 3-0 yenildikleri maçta son kez takımın başında sahaya çıktı. Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası sırasında teknik direktörlüğünü de yapan Maradona, Gimnasia'dan önce çalıştırdığı Meksika 2. Lig ekibi Dorados'tan sağlık problemleri nedeniyle ayrılmıştı.



EFSANEYE ÖZEL TAHT



Maradona Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata'nın, Newell's Old Boys'u 4-0 yendiği maçta takımını kendisine hazırlanan özel tahtta takip etmişti. Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapılmış yaşayan futbol efsanesi için kale arkasında koreografi düzenlenmişti. Maradona eski takımını 4-0 yense de Newell's taraftarı efsaneyi alkışlamıştı.