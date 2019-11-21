Menemen’in gözü yüksekte

Pazar günü sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Göz Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek 17 puana sahip 9. sıradaki Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off hattına çevirdi.

Pazar günü sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Göz Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek 17 puana sahip 9. sıradaki Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off hattına çevirdi. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir çıkış yakalayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci çizgilerini bozmayacaklarını söyledi. Lig 2. si Karagümrük ile aralarında sadace 2 puan fark bulunduğunu, Play-Off barajının ise 1 puan gerisinde yer aldıklarını ifade eden genç teknik adam, "İlk 6 içinde yer alan takımlar hem birbirleriyle oynayacak hem de zorlu maçlara çıkacak. Kazanırsak Play-Off barajına gireriz. Balıkesir güçlü bir rakip, işimiz kolay değil ancak taraftarın desteği ile istediğimizi alacağız" dedi.



LALECİ: GEVŞEMEK YOK



Laleci, "Lige ısındık diyebilirim. Milli arada da çok çalıştık. Son haftalarda elde ettiğimiz iyi sonuçlar tüm camiaya moral ve güven aşıladı. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rehavete asla yer yok. Futbol ciddi bir spor, en ufak gevşemeye izin vermez" diye konuştu. Takımda eksik bulunmadığını da sözlerine ekleyen Cenk Laleci, "Sahamızda daha fazla puan toplamalıyız. 4 puan alabildik. Deplasmanlarda daha başarılı olduk. Ancak evimizde kazanma alışkanlığını edineceğiz" diye konuştu.