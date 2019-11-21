Sessizlerin destek çığlığı

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün sporcuları 20 Mayıs’ta İsveç’te oynanacak Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için sponsor arıyor. Antrenör Aslan, “Kulüp kapanırsa çok üzülürüm” dedi

Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sporcuları, sponsor arıyor. 20 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan, hepsi gönüllü olarak oynayan takımın oyuncuları, sponsor bulunamaması halinde maçlara katılamayacak. Takımın Antrenörü Soner Aslan, maddi imkansızlıklardan dolayı kulübü kapatmak zorunda kalabileceklerini belirtti. İzmir'de 2007 yılında Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne bağlı olarak kurulan, hepsi işitme engelli olan Bornova Sessizlerspor takımı, birçok genci hayatın içine kattı.



SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ



2012 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan kulüp, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi başardı. Birçok başarıya imza atan kulüp, şu sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor. Birkaçı hariç, hepsi yüzde yüz işitme engelli olan ve birbirleriyle işaret diliyle anlaşan gönüllü sporcular, iş adamlarının, yardımseverlerin kendilerine sponsor olmasını istiyor. Kulüp Antrenörü Soner Aslan, "Maddi konularda zorlanıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engelliler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta zorlanıyor. Bizim amacımız, sporcularımıza biraz daha destek sağlanması. O nedenle hem sponsor, hem yardım, hem de destek bekliyoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" şeklinde konuştu.



"CEBİMİZDEN KARŞILIYORUZ"



Sponsor bulamadıkları takdirde, sporcuların ortada kalacağını, kulübü kapatmak zorunda bile kalabileceklerini ifade eden Soner Aslan, "Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar duracağız, mücadele edeceğiz. Gençlerimiz pes etmiyor, geliyorlar" diye konuştu. Kulüp Başkanı Volkan Yüce de, işaret dili ile sporcuların şu ana kadar katıldıkları turnuvalardan 5 kupa ile döndüğünü, belirterek, "Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. İşitme engellilerin kullandığı cihaz sayesinde duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu (20) da, "Maçlara otobüsle gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden masraflarımızı karşıladı. Sponsor arıyoruz. İsveç'e giderek Türkiye'yi temsil edeceğiz. Biz bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda üzüyor" dedi.