Yeşilova’nın kozu gençlik

Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Bornova Yeşilova ekipteki gençlerine güveniyor

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Bornova Yeşilova, geçen 9 haftada topladığı 14 puanla yedinci basamakta yer alıyor. 10. Grup'ta Bergama Belediyespor uzak ara lider durumda bulunuyor. Yeşil-kahverengililer, ligde korkulu rüya görmemek için gruptaki bir diğer İzmir ekibi Aliağa FK ile kıyasıya bir yarış içinde. Aliağa FK'nın 15 puanı bulunuyor. İki ekip arasında Aliağa'da oynanan ilk karşılama 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



KURMAYLAR UYARIDA BULUNDU



Ligde son 5 haftada 10 puan toplayan Bornova Yeşilova son maçında taraftarı önünde son sırada bulunan Bölmespor'u 2-0 yendi. İzmir ekibi bu hafta da 5 puanla alt sıralarda yer alan Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'a konuk olacak. Kurmaylar zayıf rakipleri karşısında oyuncularına gevşememeleri konusunda uyarılarda bulundu.