Yolunuz açık olsun

A Milli Takımımızın da yer aldığı şampiyonanın kura çekimi 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Türkiye, Rusya, İsviçre, Avusturya, İsveç ve Çekya ile birlikte üçüncü torbada yer alacak. Yarı final ve final karşılaşmaları Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak

EURO 2020 Elemeleri önceki akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, Play- Off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu. Hollanda, Danimarka, Galler, Avusturya, Polonya ve Rusya finallere katılmayı garantileyen son ekipler olurken, H Grubu'nda mücadele eden ve lider Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya da bileti kaptı.



4 BİLET İÇİN 16 ADAY



2020 Avrupa Şampiyonası'na kalan 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler Play-Off için 4 gruba ayrılacak. Play-Off'larda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, İzlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya yer alacak. Bu takımlar 4 ekip arasında yer almak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak için büyük savaş verecek. Şampiyonada toplam 24 takım mücadele edecek.



TÜRKİYE 3. TORBADA



A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020 finalleri kura çekimi 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Torbalar ise şu şekilde olacak: 1. Torba: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya. 2. Torba: Fransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz. 3. Torba: Rusya, İsviçre, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya. 4. Torba: Finlandiya, Galler, Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülke.



ŞAMPİYONA 12 ÜLKEDE OLACAK



Avrupa Şampiyonası öncesi bazı gruplarda yer alacak milli takımlar, ev sahibi ülkeler nedeniyle belli oldu. Netleşen eşleşmeler şöyle: A Grubu: İtalya. B Grubu: Rusya, Danimarka. C Grubu: Hollanda. D Grubu: İngiltere. E Grubu: İspanya. F Grubu: Almanya.



MİLLİLER TARİHE GEÇTİ



EURO 2020'ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan milli takım, son 20 yılda bunu başaran 5 ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz elemelerde 55 takım içinde Belçika'yla birlikte en az gol yiyen (3) ülke olma başarısını gösterdi. H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.



GÜNEŞ FARK YARATTI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerinde tarih yazarken, tecrübeli teknik adam yüzde 71.5'lik başarı yüzdesiyle de hem Fatih Terim'i hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı. Mircea Lucescu'nun ardından göreve gelen Şenol Güneş, EURO 2020'de H Grubu'nda ilkleri başardı. Millileri 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2020'ye de götüren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple toplamda çıktığı 44 maçta yüzde 71.5'lik başarı yüzdesiyle zirvede yer alırken, Fatih Terim, 68 maçta yüzde 61.7 ile ikinci, Mustafa Denizli de 26 maçta yüzde 54'le üçüncü sırada yer aldı.



LUCE TEŞEKKÜR BEKLİYOR



Teknik direktör Şenol Güneş'ten önce A Milli Takımı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Türkiye'nin değişim sürecinde büyük emeklerinin olduğu gerekçesiyle "Küçük bir teşekkürü hak etmiyor muyum?" dedi. Güneş'i ve futbolcuları tebrik ettiğini belirten Lucescu, "Harika bir iş başardılar. Milli takımda belki çok başarılı olmadım. Ancak bu pırıl pırıl kadronun temelini atan bir futbol adamı oldum. Benim için süreç zor oldu. İstanbul takımları, genç Türk oyuncuları kullanmıyordu. Bu durumda onları direkt alıp kadroya sokmak zordu. Güzel işler yapmaya çalıştık" dedi.