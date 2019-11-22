  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Akhisarspor’da zorunlu değişim

’da zorunlu değişim

Akhisarspor’da zorunlu değişim
Giriş Tarihi: 22.11.2019

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen forvet Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan orta saha Musa Nizam'ın Pazar günü Ege derbisinde Altay'a karşı oynanacak önemli müsabakada oynayamayacağı bildirildi. Yeşilsiyahlı ekibin tecrübeli teknik patronu Mehmet Altıparmak'ın, İzmir temsilcisi karşısında Irfan Hadzic ile Kadir Keleş'e görev vermesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’da zorunlu değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN