Akhisarspor’da zorunlu değişim

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen forvet Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan orta saha Musa Nizam'ın Pazar günü Ege derbisinde Altay'a karşı oynanacak önemli müsabakada oynayamayacağı bildirildi. Yeşilsiyahlı ekibin tecrübeli teknik patronu Mehmet Altıparmak'ın, İzmir temsilcisi karşısında Irfan Hadzic ile Kadir Keleş'e görev vermesi bekleniyor.