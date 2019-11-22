Altınordu’ya Paşa kancası

Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren 20 yaşındaki Ümit Milli futbolcu Hüseyin Atakan Üner'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa yakın takibe aldı.

Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren 20 yaşındaki Ümit Milli futbolcu Hüseyin Atakan Üner'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa yakın takibe aldı. Orta sahada ofansif olarak forma giyen Hüseyin Atakan Üner, Denizli alt yapısında yetişti. İki sezon önce Altınordu'ya transfer olan futbolcu, performansıyla İzmir ekibinde göz doldurdu. Genç yaşına rağmen saha içindeki soğukkanlılığıyla ön plana çıkan Üner, bu sezon 10 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yapma başarısını gösterdi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Altınordu'da ilk sezonunda ise 23 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti. Ümit Milli futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitrine çıkardığı futbolcularla, Türk ve Avrupa futboluna yeni yıldızlar kazandıran Altınordu'nun Hüseyin Atakan Üner için şuana kadar her hangi bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın devre arasında genç futbolcu için nabız yoklayacağı öğrenildi.



RAVİL TELAŞI



Pazartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da genç stoper Ravil'in durumu belirsizliğini koruyor. Balıkesir deplasmanında maçtan önce ısınırken dizinden sakatlanarak son anda kadrodan çıkarılan 16 yaşındaki savunmacı milli maç nedeniyle lige verilen arada fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Takımla idmanlara dün başlayan Ravil kısa süre içinde idman eksiğini kapatmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'da da forma giyemeyen genç defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

