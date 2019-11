Büyüksün Karşıyaka

Karşıyakalılar, Zafer Bayramı’nda misafir ettikleri Cizre ve Silopili minik öğrencileri unutmadı. Taraftar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler götürecek. Doğu ve Batı arasında dostluk köprüsü kuracak

Armanın peşinden takımlarının mücadele ettiği her yere giden Karşıyakalılar, Pazar günü futbol takımlarının deplasmanda oynayacağı futbol karşılaşmasına sadece 90 dakikalık maçı izlemek için gitmeyecek. Yeşil-kırmızılılar bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cizre ve Silopi'den gelen minik öğrencileri Karşıyaka'da ağırlamıştı. Kaf-Kaf'lar önemli bir sosyal sorumluluk örneği göstererek, Cizre maçında o minikleri sevindirmek için harekete geçti. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Üniversiteli Karşıyakalılar, bugün saat 21.00'e kadar dernek binasında oradaki gençlere destek olmak için kırtasiye malzemesi, kitap, kışlık giyecek ve Karşıyaka atkılarını toplayacak. Yeşil-kırmızılılar, Doğu ile Batı arasında geçmişteki gibi dostluk köprüsü kurdu.



DOSTLUK KÖPRÜSÜ



Karşıyaka taraftarı daha önce Ordu, Mardin Kızıltepe'deki okullara ve 2013 yılında da Van'daki depremzedelere yardım elini uzatmıştı. Karşıyaka Taraftar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, "Vatanın her neresinde olursa olsun sokaktaki her çocuk bizim evladımız, kardeşimizdir. Karşıyakalılar olarak yurdun dört bir tarafındaki dostlarımıza, öğrencilerimize yardımcı olmak isteriz. Karşıyakalılık bunu gerektirir. Bu anlamlı projede bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



TOLUNGÜÇ: "İSTİKRAR ŞART"



Cizrespor maçı hazırlıklarını dün suni zemini olan Atatürk Stadı Yan Sahası'nda yapan Karşıyaka'da tecrübeli teknik patron Soner Tolungüç çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Zirve hattında kalıcı olmanın tek yolunun istikrar olduğunun altını çizen Tolungüç, "Oyun ve fizik kalitesi anlamında arzu ettiğimiz düzeye geliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için iç ve dış saha ayrımı yapmadan kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Rakiplerimizin konumu hiç önemli değil. Sahada mücadele etmeden, istemeden maç kazanılmaz. Cizre'de de rakipten fazla kazanmak için efor harcamalıyız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ