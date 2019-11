Falcao büyük hata

Mustafa Denizli futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi, Denizli, "Falcao'nun sakat olduğunu herkes biliyordu. Takıma hava getirsin diye alındı ama bu hamle çok yanlıştı. Bile bile lades, işte buna derler.” dedi

MUSTAFA DENİZLİ İLE SINIRSIZ FUTBOL - GÜRKAN ERTAÇ

Radamel Falcao geldiğinden beri hiç oynamadı. 16 milyon Euro para aldı. Ne diyorsunuz hocam?"

"Falcao'nun gelişi zaten hata. Onun Monaco'da ve daha önce de oynadığı kulüplerde sakat olduğu için oynamadığını herkes biliyor. Galatasaray bile bile lades oldu. 33 yaşındaki futbolcuya üç yıllık kontrat imzalatmak, transfer değildir, dipsiz kuyuya para atmaktır. Maalesef Türkiye bu konuda hala akıllanmadı. Kariyerlerinin sonuna gelmiş futbolcuları getirerek hem kulüpleri zor durumda bırakıyoruz, hem de gençlerimizin önünü tıkıyoruz."



ADİL RAMİ DE BÜYÜK BİR HATA



"Şimdi oturmuş neden oynamıyor diye dövünüyoruz. 6 hafta daha oynamayacağı söyleniyor. Aldığı para ortada. 16 milyon Euro bugüne kadar ödenmiş. Bu sadece Falcao meselesi değil, Fenerbahçe'de Rami'yi boşu boşuna aldı. Büyük bir hata yaptılar."



Milliler gençlerle finallere gitmeyi başardı. Şansımız ne olur?"

"Her takımı yenebiliriz. İtalya, İngiltere ve Almanya dahil. Bu takım Dünya Şampiyonu Fransa'dan 4 puan alabiliyorsa, niye diğer takımlardan korksun ki. Her takımla boy ölçüşecek durumdayız. Özellikle Ukrayna, Belçika, Galler, Finlandiya rahatça yenebileceğimiz takımlar. Diğerleri de öyle. Önemli olan inanç. Her maça ayrı bir iddiayla çıkıp, hiç bir rakibin gücünden korkmamalıyız. Bundan önceki başarılarımızda da takım uyumu ve coşkusu ön plandaydı. Şimdi de aynı. Genç futbolcularımızı sadece bizler değil, tüm Avrupa hayranlıkla izliyor. Sürekli Avrupa'nın ünlü kulüplerinin transfer haberlerini okuyoruz. Milli Takımımız 10 yıllık bir geleceği garantilemiş durumda. Ağabeyler de onlarla yakından ilgileniyor, moral veriyorlar. Bu tablo çok anlamlı."



Milli takım gençlerle destan yazdı. Ancak kulüplerimiz hala bu durumu izliyor. Sizce ne yapılmalı?

"Önce bu altyapı olayı sabırla koruğun helva olduğu yerdir. Türkiye'de sadece Trabzonspor cesaretle 7-8 oyuncuyu sahaya sürdü ve karşılığını aldı. Almaya da devam edecektir. Altyapı için Altay ile Göztepe'nin 60 yıl önceki organizasyonunu inceleyip ders almalılar. Ben Altay genç takımında oynarken İzmir şampiyonu olamadık ama 7 futbolcumuz önemli transferler yaptı. Göztepe'nin Avrupa'daki başarılarını kaleci Ali'den başlayarak, Mehmetlerle, Halillerle, Nevzatlarla, Nihatlarla gösterdiler.



GENÇLERE GÜVENMELİYİZ?



Hala o büyük zaferleri konuşuyorsak bugün geldiğimiz noktanın ne kadar yanlış olduğunu daha iyi irdeleriz Ben Bülent Korkmaz, Okan, Tugay, Hamza, Tayfun ve Taner'i oynattığımda herkes çekiniyordu. Bülent 17 yaşında A takımda oynadı. Söylemem gereken şu. Özellikle üç büyükler 5 yabancı alsın, çevresini de tamamen gençlerle donatsınlar. Bakın neler olacak?"



Göztepe gol sorununu çözemedi. Yeni isimler gündemde. Sizce kim alınmalı?

"Ben isim veremem. Ama Eren gibi bir golcünün bu takımda nasıl oynatılamadığını anlamış değilim. Eren benim Kasımpaşa'da oynarken Galatasaray'a almayı çok istediğim bir oyuncuydu. Vermediler. Son derece iyi fiziğe sahip, ama çabuk demoralize oluyor. Siz ona ilgi göstermezseniz içine kapanıyor. Kazanıldığında da çok önemli bir silah. Göztepe onu kazanmalı. Transferden daha önemli bu."



MARİO GOMEZ YAŞLI



"Eğer Göztepe hücum yollarına transfer yapacaksa tribünlerin istediği değil, takımın ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip golcü alınmalı. Son dönemlerde Gomez'in transfer edileceğini duydum. Bence yaş itibarıyla dikkat edilmeli. Beşiktaş'ta başarılıydı ancak ertesi yıl gittiği takım küme düştü. Bu konularda dikkatli olunmalı."