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’de üç yıldız yolcu

Fenerbahçe’de üç yıldız yolcu
Giriş Tarihi: 22.11.2019

'de teknik Direktör ’ın gözden çıkardığı , ve ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı yıldızlara birçok kulüpten teklifler geliyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı yıldızlara birçok kulüpten teklifler geliyor. Antalya ve Gençlerbirliği Alper Potuk için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalarken Mehmet Ekici için ise Gaziantep, Kayseri ve Denizlispor devrede. Tolgay Arslan'ı da Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri istiyor.

ELLERİ GÜÇLENECEK

Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekliferi değerlendirdiklerini söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon Euro, kiralanması halinde de 2 milyon Euro gelir bekliyor. Fenerbahçe bu 3 oyuncuyla yollarını ayırırsa hem bonservis bedellerinden hem de oyunculara ödediği yıllık ücretlerden kurtulmuş olarak, Böylelikle transfer yaparken eli daha da güçlenmiş olacak.

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