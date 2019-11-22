Galatasaray’da Falcao şoku

Transferiyle büyük sükse yaratan ancak sakatlığı nedeniyle 360 dakika oynayan Kolombiyalı golcü oyuncu dakika başı kulüpten 45 bin 849 lira aldı

Sezon başında takıma katılan ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, Galatasaray'a adeta bir servete mal oldu. Yaklaşık 50 gündür sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldız golcü sadece 360 dakika sahada kalırken 1 gol atabildi. Şu ana kadar kulüpten Falcao'ya 16 milyon 506 bin lira ödeme yapılırken, futbolcunun dakikası 45 bin 849 liraya geldi. Yönetim bu ayın sonunda da Falcao'ya 300 bin Euro daha ödeme yapmaya hazırlanırken futbolcunun yeşil sahalara dönme tarihi ise yine rötar yaptı.



İSPANYA'YA GİTTİ



Sakatlığı bir türlü geçmeyen, Madrid'teki özel doktoruna tedavisine devam etmek için İspanya'nın yolunu tutan Kolombiyalı yıldız oyuncunun en erken 14 Aralık 2019'daki Ankaragücü mücadelesinde sahada olabileceği öğrenildi. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao ile ilgili, "Kesinlikle sakat almadık" açıklaması yaptı.



CİM BOM ZOR VİRAJDA



Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 12. haftanın açılış maçında Galatasaray bugün Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son iki maçını kazanarak moral bulan ev sahibi sarı-kırmızılılar, 19 puanla aynı puanı paylaştığı güçlü rakibini yenerek üst sıralarda kendine yer edinmek istiyor. Cim-Bom'a sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone, Falcao ve Emre Akbaba bugünkü zorlu maçta görev alamayacak. Konuk Başakşehir'de ise sakat ve cezalı oyuncu yok.