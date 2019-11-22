Horoz şahlanacak

Mehmet Özdilek sahalarında oynayacakları Rize maçıyla iyi bir başlangıç yapacaklarını belirterek, “Kalan 6 maçın hepsinde 3’er puana talibiz. Bu güce sahibiz” dedi

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek iddialı açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, önlerinde oynayacakları 6 maçın hepsinde 3'er puana talip olduklarını söyledi.



MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELDİ



Milli arayı çok verimli geçirdiklerine değinen Özdilek, "Fizik ve taktiksel anlamda milli ara bize iyi geldi. Kendi seyircimiz önünde önemli bir müsabakaya çıkacağız. Amacımız kazanmak olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum olarak nerelere getirebileceğini iyi biliyoruz. İçeride yaşadığımız kazanamama duygusunu kırmak istiyoruz. Bizim için itici güç seyircimiz olacaktır. 12. adam görevini taraftarlarımızdan bekliyoruz" dedi. Her hafta fiziksel ve taktiksel anlamda gelişme kaydettiklerini ifade eden Özdilek, şöyle konuştu: "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında oyun anlamında üzerine koyan bir Denizlispor vardı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle yapmak istediklerimizi yapamadık. Yüzde 100 hazır değiliz ama 4 haftalık süreci irdelediğimizde kolay maçlar oynamadık."



'POTANSİYELİMİZ VAR'



Özdilek, "Hiçbir takıma da ezilmedik. Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız gerekiyor. Rodallega'nın da geri dönmesi, bizi hücum hattında daha da güçlendirecektir. Oyuncularımın coşkusundan ve takım olgusundan memnunum. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek devam edeceğine eminim. Çok dalgalı olan bir lig oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var" dedi.



BAĞIŞ MAKBUZU VE KOÇANLARI BULUNAMADI



Göreve geldikten sonra 'Denizlispor'da 1 liranın bile hesabını sorarız. Bir gün kasa 5 lira açık verdi, personeli gece saat 23.00'e kadar beklettim' diyen başkan Ali Çetin'in "Görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve haksız temlik koyma" şuçlamalarına istinaden savcılığa verdiği ifadenin ardından İl Dernekler Müdürlüğü görevlileri ile hesap uzmanı kişilerin katılımıyla kulüpte yapılan incelemeler devam ediyor.



BAŞLARI ÇOK AĞRIYACAK



Geçen yıl 28 Eylül ile 30 Kasım arasında, yönetim olarak 1 milyon 250 bin lira bağış topladıklarını basın toplantısı ile açıklayan Çetin'in bahsettiği bağış makbuzları ile koçanlardan birçoğunun kulüpte bulunamadığı iddia edildi. Aynı toplantıda, bağışların geçen sezon sonuna kadar (Mayıs 2019) 5 milyon lirayı bulacağını açıklayan Çetin'in bahsettiği rakamlar ile bağış makbuzlarının çakışmaması halinde, yönetimin sıkıntı yaşayabileceği öne sürüldü.

SEBAHATTİN ALP