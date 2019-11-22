Kozumuz taraftarımız

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor'un Pazar günü oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçı öncesi en büyük kozu taraftarı olacak.

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor'un Pazar günü oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçı öncesi en büyük kozu taraftarı olacak. Ligde son üç maçını kazanarak Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler yakaladığı çıkışı taraftarı önünde de sürdürmek istiyor. Ege derbisinde taraftarlarıyla bütünleşerek kazanmak istediklerini belirten Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik patronu Cenk Laleci, "Bu çocuklar desteğin en güzelini hak ediyor. Pazar günü dolu tribünler önünde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



BİLETLER SATIŞTA



Beklemeyen bir tablo ortaya koyduklarını belirten sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Laleci, "Başarımızın tesadüf olmadığını kanıtlamak bizim elimizde. Çalışmaya devam ederek disiplini elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpte yönetim Pazar günü oynanacak olan Ekol Göz Balıkesirspor maçının biletlerini VIP 30 TL, batı tribün 10 TL, maraton 5 TL ve misafir tribün 6.5 TL'den satışa çıkardı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ