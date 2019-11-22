Loris Karius gitmiyor

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Karius'un bonservisini almak için harekete geçtiklerini söyledi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Karius'un bonservisini almak için harekete geçtiklerini söyledi. Kocadağ, "Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kalmasını isteriz" dedi. Transferi gündemde olan Aboubakar ile ilgili olarak da Kocadağ, "Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre gelişir. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz buraya çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.



GUILHERME KARTAL'A DOĞRU



Son iki sezondur Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Robalinho instagram hesabından siyah-beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden oldu.