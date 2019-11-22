Tesis hamlesi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da yönetim, yapımı devam eden Alsancak Stadı’nın tahsisi ve kulübe kalıcı tesisler kazandırmak için seferberlik ilan etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın tahsisi ve kulübe kalıcı tesisler kazandırmak için seferberlik başlattı. Siyah-beyazlı ekibin Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Alsancak Stadı'nın tahsisi için yönetim olarak her platformda çalışıyoruz. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu başından beri büyük emek harcadı ve yüz yılı aşkın maziye sahip Alsancak Stadı'na yakışacak bir proje yapılmasına önemli katkılar koydu.



UZUN BİR SÜREÇ



Stadın üstünün kapatılması, projenin defalarca revize edilmesi, dış kaplamanın siyah-beyaz renklerde olmasında Ekmekçioğlu'nun girişimleri çok önemliydi. Bu uzun bir süreç hassas ve sabırlı olmalıyız" dedi. Töraydın, "Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediyesi ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır" diye konuştu. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında maçlarını Bornova Doğanlar Stadı'nda oynamak için başvuruyu yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ