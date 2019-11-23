Altay nefes almak istiyor

TFF 1. Lig'de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü sıradan 10'uncu basamağa gerileyen Altay, yarın deplasmanda Akhisarspor önünde dönüm karşılaşmasına çıkacak.

TFF 1. Lig'de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü sıradan 10'uncu basamağa gerileyen Altay, yarın deplasmanda Akhisarspor önünde dönüm karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak. İzmir temsilcisi aynı zamanda galip gelerek rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig yolunda ağır yara almıştı.



İLKLERİN PEŞİNDE



Altay gibi zirve mücadelesi veren Akhisarspor bu sezon taraftarının önünde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak dikkat çekti. Üç puan alarak yeniden Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, iyi futbol oynayarak mücadeleyi kazanmak istiyor. Hem de kötü gidişe son vermek istiyor.



TATOS BELİRSİZ



İzmir ekibinde hafif sakatlığı bulunan ve tedavisi devan eden Yunanlı orta saha oyuncusu Tatos'un yarın Ege derbisinde Akhisarspor'a karşı oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibinin yıldız oyuncuyu yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Öte yandan alt adalesinde yırtık tespit edilen sağ bek Yasin Palaz'ın ise uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.