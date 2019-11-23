Altınordu’da Sinan korkuttu

TFF 1. Lig'de Pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek Altınordu'da kaptan Sinan Osmanoğlu korkuttu. Baldırındaki ağrıları yüzünden geçtiğimiz gün idmanı yarım bırakan tecrübeli savunma oyuncusunun Bolu önünde oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonucu netlik kazanacak.

TFF 1. Lig'de Pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek Altınordu'da kaptan Sinan Osmanoğlu korkuttu. Baldırındaki ağrıları yüzünden geçtiğimiz gün idmanı yarım bırakan tecrübeli savunma oyuncusunun Bolu önünde oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonucu netlik kazanacak. Tecrübeli oyuncunun Boluspor maçında olması için sağlık ekibinin seferberlik başlattığı öğrenildi. Akhisarspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan 16 yaşındaki savunmacı Ravil ise takımla çalışmalara başladı. İdman ve maç eksiği olan Ravil'in özel bir programla çalıştığı açıklandı.



EROĞLU: "ÇIKIŞ PEŞİNDEYIZ"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kötü gidişe dur deme vaktinin geldiğini söyledi. Galibiyetten başka hedeflerinin olmadığını belirten Eroğlu, "Kötü futbol oynamıyoruz. Sadece sonuca yansıtmada sıkıntımız var. Bunu da çözeceğimize inanıyorum. Boluspor'u yenerek çıkışa geçeceğiz" dedi.