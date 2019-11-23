Trabzonspor'dan 3 gol 3 puan

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Bordo mavililer, başkent ekibinin 10 kişi kaldığı mücadelede 3 puanı 3 golle almayı başarırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Bordo mavililer, başkent ekibinin 10 kişi kaldığı mücadelede 3 puanı 3 golle almayı başarırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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