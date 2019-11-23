Beşiktaş 4’te 4 peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'de bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda Dorukhan ve Douglas Santos sakat. ABD Milli Takımı'ndan geç dönen Tyler Boyd ise takıma dahil olacak.



KARA KARTAL 6-2 ÜSTÜN



Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, bugünkü maçta da kart görürse 13. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.