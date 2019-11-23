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telafi peşinde

Ci Group Buca telafi peşinde
Giriş Tarihi: 23.11.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta inişli çıkışlı bir tablo sergileyen , yarın deplasmanda grup lideri 'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler güçlü rakibi karşısında kazanarak temiz bir sayfa açmak istiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta inişli çıkışlı bir tablo sergileyen Ci Group Buca, yarın deplasmanda grup lideri Serik Belediyespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler güçlü rakibi karşısında kazanarak temiz bir sayfa açmak istiyor. Ligde son 4 maçında 4 puan toplayan ve son karşılaşmada taraftarı önünde Yeni Orduspor ile 1-1 berabere kalan Ci Group Buca iki haftalık galibiyet hasretine son vermek hedefinde. İzmir ekibi ligde topladığı 20 puanla 7. sırada yer alıyor. Grup lideri Serik Belediyespor ise 28 puanla zirvede yer alıyor. Ci Group Buca, bugüne kadar kendi sahasında hiç yenilmeyen rakibine hem ilk yenilgisini tattırmak istiyor hem de üç puan alarak zirve ile arasındaki puan farkını azaltmanın planlarını yapıyor.

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