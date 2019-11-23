Denizli’de şov zamanı

Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Hugo Rodallega bugün Rizespor ile oynanacak maç öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Hugo Rodallega bugün Rizespor ile oynanacak maç öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu. Uzun bir sakatlık döneminin ardından Beşiktaş maçıyla sahalara geri dönen Kolombiyalı yıldız, "Kendimi patlamaya hazır bir bomba gibi görüyorum. Son Beşiktaş maçında çok şanssızdım. Ama Rizespor maçı benim ve takımım için iyi bir başlangıç olacak. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız" dedi. Trabzonspor formasıyla 2.5 sezonda 35 gole imza atarak Karadeniz ekibinde büyük işler başaran Hugo Rodallega gollerine devam etmek istediğini söyledi.



"BANA BIRAKIN"



Ligin ilk iki haftasında attığı gollerle takımını üst sıralara taşıyan ancak sakatlık sorunu nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalan Rodallega, "Gol atmayı çok özledim. Rize maçı benim maçım olacak" dedi. Daha önce Akhisar ve Trabzon'da forma giyen Rodallega'nın 345 maçta 106 golü var.



RAKİP RİZE



Yukatel Denizlispor, bugün evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, maça iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.