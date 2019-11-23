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, 'u puansız gönderdi!

Denizlispor, Rizespor'u puansız gönderdi!

23.11.2019, 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019,17:18

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel sahasında Çaykur 'u konuk etti. Ev sahibi Yukatel Denizlispor, Oscar ve Murawski'nin penaltı golüyle Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç saat 15.00'da başladı. beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 39 Moroziuk), Attamah, Samudio, Umar, Sasse, Scepovic

Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çalık, Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

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