Denizlispor, Rizespor'u puansız gönderdi!

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi Yukatel Denizlispor, Oscar ve Murawski'nin penaltı golüyle Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç saat 15.00'da başladı. beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 39 Moroziuk), Attamah, Samudio, Umar, Sasse, Scepovic Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çalık, Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor) İSTATİSTİKLER İÇİN TIKLAYINIZ