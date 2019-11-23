Derbi İzmirspor’un

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta seyircisiz oynanan maçta İzmirspor, ezeli rakibi Bucaspor’u Ümit’in (2) attığı gollerle yendi. Sevinç yaşadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta seyircisiz oynanan maçta İzmirspor, Bucaspor'u 2-0 yenerek İzmir derbisini kazandı. Şimşek 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürdü. Bucaspor ise bir yenilgi daha aldı. Maçın 16. dakikasında Eşref'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ümit şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 0-1. 33'te Hakkıcan soldan ortaladı, Sabahattin'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 41'de Bartu soldan ceza sahasına girdi. Pasında Sabahattin'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 58'de çalımlarla sağdan Eşref topu taşıdı. Arka direkte Ümit müsait durumda topu ağlara yolladı: 0-2. 70'te Ümit yakın mesafeden topu auta attı. Maçı İzmirspor 2-0 kazandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ