Karşıyaka’nin kozu Doğukan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak. Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan Kuş'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı. Yeşil-kırmızılı ekibin hücum hattında görev yapan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yaptı. KARŞIYAKA'NIN alt yapısında yetişen ve A Takım'da 3. sezonunu geçiren Doğukan İnci, "Benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli. Cizre'de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz. Bu sezon bazı maçlarda dikkatsizliğim ve şanssızlıktan dolayı bir çok pozisyonu gole çeviremedim. O maçların ardından bana hep destek olan takım arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Omuz omuza Karşıyaka'yı layık olduğu yere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.