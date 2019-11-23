Menemen’i korku sardı

Ekol Göz Menemen, 2 aydır düdük çalmayan Suat Arslanboğa’nın kritik Balıkesir maçına verilmesine anlam veremedi. Yönetim, “Atamayı riskli buluyoruz. Ancak Arslanboğa’nın iyi yöneteceğine inanıyoruz” dedi

TFF 1. Lig'de ilk sezonunda Play- Off'a kalma yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor'da yarın sahasında karşılaşacağı Ege derbisindeki Ekol Göz Balıkesirspor maçını yönetecek hakem Suat Arslanboğa için soru işaretleri var. Profesyonel hakemliği iptal edilen ve iki ay sonra görev verilen Arslanboğa'nın görevine böyle kritik bir karşılaşmayla başlamasına sarı-lacivertli yönetim büyük tepki gösterdi. Atamayı eliştirdi.



RİSKLİ BİR TAYİN OLMUŞ



İzmir kulübünün yaptığı açıklama şöyle:

"23 Eylül'de oynanan Beşiktaş- Başakşehir maçında verdiği hatalı kararlarıyla maça damga vuran ve profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa 2 ay sonra TFF Birinci Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor- Ekol Göz Balıkesirspor mücadelesini yönetecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik kariyeri bitirildikten sonra grubumuzdaki bu önemli maça verilmesi, kulübümüz tarafından riskli bulunmuştur. Fakat böyle önemli maçta MHK'nın vermiş olduğu bu karardan dolayı inanıyoruz ki, Suat Arslanboğa oynayacağımız maçta başarılı olacak ve bu önemli maçta iki takımı da mağdur etmeyecektir. Bu mücadele de vereceği doğru kararlar ile kendisinin tekrardan çıkış yakalayacağına can-ı gönülden inanıyoruz."



LALECİ: "KAZA İSTEMİYORUZ"



Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, milli maç arasından sonra oynayacakları Ege derbisinde Ekol Göz Balıkesirspor önünde çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Genç teknik patron, "Eksiz olarak uzun bir zamandır Balıkesir maçı hazırlıklarına devam ediyoruz. Milli arada çok çalışarak eksikliklerimizi kapatmaya çalıştık. İyi bir hava ve seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımıza inancımız ve güvenimiz tam. Lige alışma sürecini atlattık. Taraftarımız önünde kaza yaşamadan yolumuza üç puanla devam etmenin peşindeyiz" diye konuştu. Kendi tesislerinde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte futbolcuların hırslı ve neşeli oluşu kurmayları mutlu ediyor.



NE OLMUŞTU?



Süper Lig'de 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş- Başakşehir maçında Beşiktaşlı Ljajic'in fiziksel temasına maruz kalan ve kırmızı kart göstermeyen Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi fesh edilmişti.