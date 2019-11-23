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Tarihi derbi seyircisiz

Tarihi derbi seyircisiz
Giriş Tarihi: 23.11.2019

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Cumhuriyetle yaşıt İzmirspor ile geçtiğimiz sezon 3. Lig'den düşen 91 yıllık bugün 'nda 13.00'te karşılaşacak.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Cumhuriyetle yaşıt İzmirspor ile geçtiğimiz sezon 3. Lig'den düşen 91 yıllık Bucaspor bugün Buca İlçe Stadı'nda 13.00'te karşılaşacak. Şimdiki adıyla Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden İzmirspor ile bir sezon en üst ligde oynayan Bucaspor bu kez Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta birbirlerine rakip olacaklar. Birbirlerine en son 20 Nisan 2008'de 2. Lig'de rakip olan iki ekibin maçı buruk bir mutluluk yaşatacak. İl Güvenlik Kurulu kararıyla mücadele futbolseverlere kapalı olacak. 14 takımın yer aldığı 10. Grup'ta İzmirspor 12 puanla yedinci, kötü günler yaşayan Bucaspor ise 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

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