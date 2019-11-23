Uran unutulmadı

Türk ve İzmir futbolunda iz bırakan ve geçtiğimiz yıl vefat eden teknik direktör Yıldırım Uran ölüm yıldönümünde düzenlenen turnuvayla anıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği'nin iş birliğiyle organize edilen 1. Yıldırım Uran Turnuvası sona erdi. Uzun yıllar Türk futboluna teknik adam olarak hizmet etmiş ve sayısız genç yıldızları keşfeden Yıldırım Uran'ın 1. ölüm yıl dönümünde yapılan turnuvada İzmir BŞB, İzmirspor, Smyrna Atletik, Gümüşordu, Minikordu, İzmir 1461, Arslangücü, Bahçelievler ve Üçyol Gençlik kulüplerinin 2009 ve 2010 doğumlu futbolcuları ter döktü. Uran adına düzenlenen bu turnuvada hem centilmenlik örneği gösterdiler birincilik kürsüsüne çıkmak için müthiş mücadele verdiler. Turnuvada 2009 kategorisi Altın Kupa'da Üçyol Gençlik, Gümüş Kupa da Minikordu şampiyonluğa ulaştı. 2010 doğumlularda da Altın Kupa'da Gümüşordu, Gümüş Kupa'da da İzmir 1461 birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Ödül töreninde gözyaşlarını tutamayan Yıldırım Uran'ın kız kardeşi Nesrin Dörtel, "Abimiz, yaşantısında 22 kulüpte çalıştı ama en büyük zevki ve çalışma azmini minik sporcuların yetişmesi için altyapılarda harcadı. Bu turnuva ile onu bir kez daha anmanın mutluluğunu bize hissettirenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.



DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI



Yıldırım Uran'ın kız kardeşleri Nesrin Dörtel ile Neşe Öziş abileri adına düzenlenen turnuvada duygusal anlar yaşadı. Uran'ın sevenleri de turnuvayı yakından takip etti.