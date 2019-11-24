Akhisarspor zorlu virajda

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Akhisarspor ve Altay karşı karşıya geliyor. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu Ege derbisinde hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadele beINsports Max 1'den naklen yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Akhisarspor ve Altay karşı karşıya geliyor. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu Ege derbisinde hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadele beINsports Max 1'den naklen yayınlanacak.



İKİ AS OYUNCU YOK



Ev sahibi Manisa ekibinde sakatlıkları süren Musa Nizam ve forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi görev yapamayacak. Altay'da Yunanlı orta sahası oyuncusu Tatos sakatlığı nedeniyle yok, ilk yarıyı kapatan Yasin Palaz da oynamıyor. Akhisarspor yönetimi maçın biletlerini 40 TL, 30 TL, 15 TL ve 10 TL olarak belirledi. Misafir takım tribün biletleri de 10 TL'den satışa çıktı. İki Ege ekibi tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar tarihlerinde üç kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Akhisarspor sahadan hep galibiyetle ayrılan takım oldu. Altay, Manisa ekibi karşısında bugüne kadar hiç kazanma başarısını gösteremedi. Akigo rakip kaleye 7 gol atarken, Altay ise derbiler de sadece 2 gol kaydetti. Bir dönem Altay'da da görev yapan ve bugün Akhisarspor'un başında sahaya çıkacak olan tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyorsak puan kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.