Ege’de Ekol derbisi var

TFF 1. Lig’de gurbette galibiyeti bulunmayan Balıkesirspor, saat 16.30’da son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Menemenspor ile karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'de bu sezon deplasmanda umduğunu bulamayan ve henüz 3 puanla tanışamayan Ekol Göz Balıkesirspor, son 5 maçının 4'ünü kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Ekol Göz Menemenspor'a konuk oluyor. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Eskişehir Bölgesi'nden Suat Arslanboğa düdük çalacak. Kırmızı-beyazlılarda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30, batı tribünü 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi.



5. KEZ RAKİP OLUYORLAR



Ekol Göz'ün sponsor olduğu iki Ege temsilcisi Balıkesirspor ile Menemenspor, 5. kez rakip olacak. Bal-Kes, bundan önce oynanan 4 maçtan 2'sini kazanmayı başardı, 1 maç beraberlikle sona erdi, 1 maçı da Menemenspor galip tamamladı. 2008-2009 sezonunda 3. Lig'de rakip olduğu Menemenspor'u sahasında 2-0 ve 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 4-1 yenilirken, diğer maçta 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ali Tandoğan, "Milli arayı iyi geçirdik. Menemen'i deplasmanda yenip bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.