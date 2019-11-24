Galatasaray karıştı

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da Başakşehir yenilgisinin ardından işler iyice karıştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilerek ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. Taraftarlar Terim’i istifaya çağırdı

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da Başakşehir yenilgisinin ardından işler iyice karıştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilerek ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. En son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına da imza attı. Cim- Bom bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı.



TERİM İSTENMİYOR!



Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Twitter'da Terim istifa hashtagi trend topic oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftasında Beşiktaş'a, önceki gün de Başakşehir aynı skorla 1-0 mağlup olmuştu.



RYAN BABEL CEZALI



Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir maçının 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Kart sınırında bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi. Sakat oyuncuların çokluğunun ardından Babel'in de cezalı olması teknik direktör Fatih Terim'i sıkıntıya soktu. Terim, futbolucularına uyarılarda bulundu



MARİO BALOTELLİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR



Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi öncesi transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğu kaydedildi. Balotelli'nin İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak istediği ve hatta kulüp yönetimiyle bile görüştüğü ifade edildi. Balotelli'nin Çin, MLS ve Brezilya'dan istediği teklifleri alamadığı vurgulandı. Yıldız futbolcu Brescia'da bu sezon 7 maça çıktı ve 2 gol attı



KAAN AYHAN'A KANCA ATTILAR



Galatasaray yönetimi, Christian Luyindama'nın Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda dizinden ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapamasının ardından stopere takviye yapma kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı istediği ifade edildi. Alman ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi süren 25 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Stoper haricinde sağ bek ve defansif orta saha olarak da görev yapabilen Kaan Ayhan, bu sezon Alman ekibinde oynadığı 11 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.