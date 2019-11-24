Göz-Göz zincir kıracak

Süper Lig’de oynadığı son iki maçtan 4 puan çıkaran İzmir ekibi, Güney temsilcisi ile deplasmanda 16.30’da karşılaşacak. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Göztepe, bugün Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son iki maçta Trabzonspor'u dış sahada mağlup edip, Yeni Malatya ile evinde berabere kalan Göz-Göz, zorlu Alanya deplasmanından zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor.



ALPASLAN VE POKO YOK



Göztepe'de cezası sona eren Mossoro takıma dönerken, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Alpaslan ve sakatlığı devam eden Andre Poko Alanya'ya götürülmedi. Akdeniz ekibinde ise N'Skala ile Fernandes kart cezaları dolayısıyla Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.



GÖZÜNE KESTİRDİ



Göztepe, rakibiyle şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçı da kazanamadı. Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. İzmir ekibi 6 maçta ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.



MECBURİ DEĞİŞİM



Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Alanyaspor karşısında mecburi değişime gidecek. Palut, savunmada Alpaslan'ın cezalı olması nedeniyle Titi'nin yanında Reis'e şans verecek. Sakatlığı süren Poko'nun yerine ise savunmayı da sağlama almak isteyen Palut, ön libero olarak Borges'i görevlendirecek. Kanatlarda Serdar ve Napoleoni oynayacak.



TARAFTAR ÇIKARMA YAPACAK



Göztepe'yi hiçbir deplasmanda yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Alanyaspor maçında da tribündeki yerini alacak. İzmir'den 460 kilometre uzaklıktaki Alanya'ya kara ve havayoluyla çok sayıda taraftarın akın etmesi bekleniyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Göztepeliler için 500 kişilik yer ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ait bölümün tamamını doldurarak Alanya'yı sarı-kırmızılı renklere boyayacak. Toplamda 920 kilometre yol yapacak olan Göztepe sevdalıları, tezahüratları ve tribün şovlarıyla Göz-Göz'e güç verecek.